МОСКВА, 21 янв – ПРАЙМ. Общая сумма наиболее ликвидных активов (денежных средств, драгоценных металлов, остатков средств на корсчетах и депозитах в Банке России) банков Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) в ноябре 2018 года снизилась на 9%, до 3 444,5 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

Уменьшение произошло в первую очередь за счет снижения средств на депозитах в Банке России. Доля наиболее ликвидных активов в совокупном показателе на 01.12.2018 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла до 6,2% (5,7% – на 01.12.2017).



