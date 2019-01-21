МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Банк России видит проблему монополизации не только на рынке платежей, но и в сфере эквайринга, планирует решать эти проблемы, в том числе может ужесточить регулирование, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Мы видим проблемы с монополизацией, связанные не только с рынком платежей, но и с эквайрингом, — этот вопрос часто поднимается. Мы будем говорить о решении этих проблем, даже если это будет требовать от нас более жесткого регулирования", — сказала Набиуллина, выступая на парламентских слушаниях в Госдуме.

Замминистра финансов Алексей Моисеев сообщил журналистам, что Минфин также обеспокоен сложившейся на рынке эквайринга монополией.

"У нас есть проблема с эквайрингом, действительно, в связи с тем, что у нас по факту произошла монополизация рынка. То есть, у нас фактически один банк только производит эквайринг. И этот банк контролирует чуть ли не 80% всего экварийнга и, конечно, это уже идут признаки монопольного положения. Конечно, это в целом беспокоит", — указал Моисеев.

Этот вопрос Минфин обсуждал с Банком России, но пока решения нет, несмотря на существующую проблему, подчеркнул Моисеев.