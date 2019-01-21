МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Глава Московской биржи Александр Афанасьев предложил российское золото в качестве альтернативы американскому доллару для инвестиций, об этом он заявил, выступая в Госдуме.

"Известно, что существует целый ряд сверхконсервативных инвесторов, которые приобретают доллары и кладут их под подушку, полагая, что это очень надежно. Я лично так не считаю. Но такие люди есть", — сказал Афанасьев.

"Давайте предложим альтернативу американскому доллару в виде российского золота. Действительно, оно у нас торгуется, но торгуется с металлических счетов, они не защищены АСВ. Физические лица любят потрогать такого рода продукт, как золото", — добавил он.

По словам Афанасьева, в тех странах, в которых отказывались от НДС, который сейчас мешает развитию этого продукта, там в разы моментально вырастал этот рынок. Это Китай, Сингапур, страны ЕС — Германия, Швейцария, почти все штаты США когда-то прошли через это, отметил он.

По прогнозу Союза золотопромышленников общее производство золота в России в 2018 году составит 328 тонн (+3,3%), в том числе 285 тонн (+5,3%) составит первичный металл — добыча и попутное извлечение.

Как сообщалось, Банк России в течение 2018 года, также, как и годом ранее, регулярно закупал монетарное золото для пополнения золотовалютных резервов, и на 1 января 2019 года его запасы выросли на 274 тонны до 2112 тонн. За 2017 год запасы золота в резервах РФ выросли на 224 тонны до 1838 тонн.

Таким образом ЦБ РФ в 2018 году купил более 80% от всего ожидаемого годового производства драгоценного металла, или 96% — добытого из недр, и потенциальным инвесторам остаётся чуть более 10 тонн российского золота '18.