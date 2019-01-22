МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Банк России утвердил план по предупреждению банкротства "Московского Индустриального банка" и возложил функции временной администрации на УК ФКБС. Об этом во вторник сообщает пресс-служба регулятора.

"Решение об осуществлении мер по предупреждению банкротства было принято в связи с неспособностью Банка самостоятельно преодолеть финансовые трудности, с которыми он сталкивался в последние несколько лет", — говорится в пресс-релизе регулятора.

Уточняется, что проблемы были вызваны, главным образом, глубокой вовлеченностью кредитной организации в финансирование неэффективных инвестиционных проектов в области строительства, промышленности и операций с недвижимостью.

"В рамках мер, направленных на обеспечение непрерывности деятельности Банка на рынке банковских услуг и на повышение его финансовой устойчивости, планируется участие Банка России в качестве инвестора с использованием денежных средств Фонда консолидации банковского сектора", — сообщает ЦБ.

В качестве одной из первоочередных мер банку будут предоставлены средства на поддержание ликвидности.

МИнБанк продолжает работать в обычном режиме, уточняет ЦБ.

По данным БИР Аналитик, на 1 декабря 2018 года банк занимал 32 место в банковской системе РФ с активами в размере 315,6 млрд рублей, собственные средства составляли 29,4 млрд рублей, вклады населения — 199,6 млрд рублей.