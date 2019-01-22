МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Сбербанк снова признан самым дорогим российским брендом в мировом рейтинге Brand Finance Global 500, "Газпром" подскочил в общем списке на 75 позиций, пишет консалтинговая компания Brand Finance.

Рейтинг Brand Finance составляется на основе таких факторов, как финансовое состояние компании, узнаваемость бренда, лояльность, продвижение, маркетинговые инвестиции, удовлетворенность персонала и корпоративная репутация.

В мировой рейтинг самых дорогих брендов вошли три российские компании — Сбербанк, "Газпром" и "Лукойл". Сбербанк в общем списке занял 139-ю строчку по сравнению со 129-ой в 2018 году. "Стоимость бренда Сбербанк за 2018 год выросла с 11,6 до 12,4 миллиарда долларов, что позволило банку войти в топ-20 крупнейших банков мира", — сообщается в пресс-релизе банка. При этом индекс силы бренда увеличился до 93,1 балла с 90,1 балла, что позволило Сбербанку занять вторую строчку в мировом рейтинге по этому показателю.

Помимо этого глава Сбербанка Герман Греф стал единственным представителем России в рейтинге ста лучших CEO по версии Brand Finance, заняв 69-ое место.

"Газпром" улучшил свое положение в списке самых дорогих брендов мира, поднявшись на 242-ую строчку со 317-ой в прошлом году. "Лукойл" также за год поднялся в общем списке — на 356-ую строчку с 367-ой.

Первое место в мировом рейтинге Brand Finance Global 500 снова занял онлайн-ритейлер Amazon, а глава компании Джефф Безос признан лучшим CEO. Бренд Amazon оценен в 187,905 миллиарда долларов, что на 24,6% больше оценки 2018 года. В пятерку самых дорогих брендов также вошли Apple (153,634 миллиарда долларов), Google (142,755 миллиарда долларов), Microsoft (119,595 миллиарда долларов) и Samsung (91,282 миллиарда долларов).