МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Промсвязьбанк уже подписал с предприятиями оборонно-промышленного комплекса кредитные соглашения на 130 миллиардов рублей и сопровождает более 30% госконтрактов по гособоронзаказу, заявил председатель банка Петр Фрадков на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

"Мы полностью сформировали инфраструктуру для проведения расчетов по гособоронзаказу, сформирован штат специалистов, — отметил глава банка. — Таким образом, сейчас банк уже в рамках принятых вами решений принимает на сопровождение контракты по гособоронзаказу, принимает новые контракты, которые заводятся сразу на банк".

"Мы сейчас сопровождаем уже более 30% всех госконтрактов по гособоронзаказу", — добавил он.

Глава Промсвязьбанка отметил, что банку удалось полностью восстановить финансовую стабильность, он полностью соответствует требованиям Центробанка.