МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Банк России оценивает размер дисбаланса между активами и пассивами "Московского индустриального банка" (МИнБанк) на уровне от 60 миллиардов рублей до 100 миллиардов рублей, сообщил журналистам зампред ЦБ РФ Василий Поздышев.

"По нашим оценкам, размер дисбаланса, который нужно покрыть для того, чтобы банк смог дальше нормально работать, от 60 до 100 миллиардов рублей", — сказал Поздышев.

Банк России с 22 января возложил функции временной администрации по управлению МИнБанком на Управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов не вводился.

По словам Поздышева, банк был операционно убыточен последние четыре года, накопленный убыток составляет примерно половину капитала — не менее 13 миллиардов рублей.

"Уже на протяжении, примерно, четырех лет банк операционно убыточен. Общий объем накопленных за четыре года убытков в силу отсутствия реального операционного дохода — я еще добавлю, что МСФО, конечно, позволяет учитывать как операционный доход проценты начисленные, которые еще только будут получены, что, конечно, на наш взгляд, является творческой бухгалтерией — в силу этого на протяжении четырех последних лет общий объем накопленного убытка составляет, примерно, половину капитала, не менее 13 миллиардов рублей", — сказал он.

Банк был сильно сконцентрирован на кредитовании юрлиц и инвестпроектов, более половины корпоративных кредитов проблемные или могут стать таковыми, при этом Банк России не выявил схем и криминальных историй с выводом собственниками средств из банка, также сообщил зампред ЦБ.

"Банк был очень сильно сконцентрирован на кредитовании юридических лиц, кредитный портфель — 216 миллиардов рублей, из них 183 миллиарда рублей — это кредиты юридическим лицам и только 14 миллиардов рублей — это кредиты физическим лицам…. Основная проблемная зона — это 183 миллиарда рублей кредитов юридическим лицам. По нашим оценкам, из этих 183 миллиардов рублей 123 миллиарда рублей — это проблемные и потенциально проблемные кредиты", — сказал он.

"Сразу скажу, что мы не видим каких-либо схемных и криминальных историй с выводом средств в кредитовании юридических лиц МИнБанком", — отметил Поздышев.

По оценкам ЦБ, санация МИнБанка продлится полгода-год. "По моим оценкам, не менее полугода (продлится санация банка — ред.), но не более года", — сказал Поздышев.

Он также сообщил, что ЦБ может выделить МИнБанку кредиты на сумму не более 77 миллиардов рублей на поддержку ликвидности в случае возможного временного оттока средств клиентов.

"В настоящее время принято решение о поддержке банка ликвидностью в случае возможного временного оттока клиентских средств…. В плане участия мы зарезервировали сумму финансовой поддержки банка МИнБ — сейчас это 77 миллиардов рублей в виде кредитов на ликвидность по ключевой ставке. 77 миллиардов рублей — это предельная сумма поддержки на ликвидность", — сказал Поздышев журналистам, отметив, что кредиты на ликвидность являются возвратными средствами.

При этом он подчеркнул, что не ожидает такого оттока. "На сегодняшний момент корсчет банка пока стабильный, обычно отток начинается не в первый день, а во второй-третий день. Я не думаю, что временный отток средств будет выше 10-15 миллиардов рублей", — указал зампред ЦБ.