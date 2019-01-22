МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Доход от инвестирования ВЭБом пенсионных накоплений в 2018 году снизился на 31,6% по сравнению с предыдущим годом и составил 103 миллиарда рублей по расширенному портфелю, следует из материалов госкорпорации.

ВЭБ по умолчанию управляет пенсионными накоплениями тех граждан, которые не выбрали частную управляющую компанию или негосударственный пенсионный фонд (так называемых "молчунов"). Доход от инвестирования пенсионных накоплений ВЭБом по расширенному портфелю за 2017 год составлял 150,5 миллиарда рублей.

"По итогам 2018 года доходы от размещения государственной управляющей компании (ГУК) ВЭБ.РФ пенсионных накоплений составили 103 миллиарда рублей по расширенному портфелю и 2,45 миллиарда рублей по портфелю госбумаг", — прокомментировал заместитель председателя ВЭБа Сергей Лыков.

"Хотя доходность размещения будет раскрыта позднее, уже понятно, что по итогам 2018 года она превысит уровень инфляции. Выбирая максимально надежные инструменты для размещения пенсионных средств, ГУК решает задачу сохранности накоплений граждан", — добавил он.

Также, по его словам, ВЭБ инвестирует максимально консервативно — в облигации крупнейших российских компаний, госбумаги и депозиты надежных банков. Дополнительную доходность по портфелю государственных ценных бумаг в четвертом квартале также обеспечила положительная переоценка облигаций с госгарантией. В сравнении со вторым и третьим кварталами в четвертом квартале выросли доходы и по другим портфелям, заключил он.