КИЕВ, 22 янв — ПРАЙМ. Крупнейший украинский государственный Приватбанк в прошлом году получил почти 11,7 миллиарда гривен (около 420 миллионов долларов) прибыли, сообщил во вторник глава правления банка Петр Крумханзл на пресс-конференции в Днепре, подводя итоги 2018 года.

"Прибыль Приватбанка – 11,7 миллиарда гривен", — цитирует Крумханзла агентство УНИАН.

При этом он отметил, что это лучший результат банка после кризиса и начала конфликта в Донбассе.

В конце 2016 года правительство Украины национализировало Приватбанк — крупнейший на тот момент в стране частный банк, основным акционером которого был бизнесмен Игорь Коломойский. Тогдашний министр финансов Украины Александр Данилюк не исключал, что Приватбанк может быть объединен с государственным Ощадбанком.

Минфин Украины сообщал, что рассчитывает провести приватизацию государственных Укргазбанка и Приватбанка в 2020 и 2022 годах соответственно. Кроме того, к концу 2019 года планируется создать условия для привлечения миноритарных акционеров в Укргазбанк и Ощадбанк. Минфин рассчитывает привлечь в качестве акционеров такие международные финансовые учреждения, как Международная финансовая корпорация и ЕБРР.