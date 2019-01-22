ДАВОС (Швейцария), 22 янв — ПРАЙМ. Сбербанк надеется до конца февраля получить разрешение от регулятора ОАЭ на продажу турецкого Denizbank, остальные регуляторы уже одобрили сделку, сообщил журналистам первый зампред Сбербанка Лев Хасис.

"Сделка предполагает получение большого количества разрешений от разных зарубежных регуляторов, начиная от турецких… В настоящий момент мы получили абсолютно все разрешения от зарубежных регуляторов, кроме регулятора Арабских эмиратов, который запросил дополнительную информацию", — сказал Хасис в кулуарах форума в Давосе.

"Мы ожидаем окончательного ответа от него (регулятора ОАЭ — ред.) до конца февраля. У них нет никаких нормативных сроков, мы надеемся, что до конца февраля они какое-то решение примут", — подчеркнул топ-менеджер.

Изначально сделку по продаже турецкой "дочки" Сбербанка дубайскому Emirates NBD планировалось закрыть в конце третьего — четвертом квартале текущего года, однако в начале ноября Сбербанк сообщил о сдвиге сроков закрытия сделки на конец 2018 года — начало 2019 года. Сбербанк купил Denizbank (99,85%) в 2012 году у бельгийской группы Dexia за 3,5 миллиарда долларов, 0,15% акций банка находятся в свободном обращении.