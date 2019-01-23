ДАВОС (Швейцария), 23 янв — ПРАЙМ. Сбербанк будет обсуждать с Банком России вопрос обязательного подключения к системе быстрых платежей, однако считает это "лишним шагом", поскольку параллельно создается коммерческая система переводов, заявил журналистам глава крупнейшего российского банка Герман Греф.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в понедельник сообщила, что регулятор считает, что подключение к системе быстрых платежей должно быть обязательным для системно значимых банков, и рассчитывает, что они присоединятся к системе до конца текущего года.

"Будем обсуждать с ЦБ. Я уже много раз говорил, что нам интересно поддержание конкурентных условий, нам никто не подарил эту систему, мы, собственно, изобрели ее и первыми внедрили. Мне не кажется оптимальной такая искусственная квазиконкуренция с помощью регулятора, но мы готовы к любому варианту. Нам кажется, что это просто лишний шаг, все равно параллельно создается коммерческая система", — считает Греф.

Глава Сбербанка отметил, что банк изучит, какие выгоды подключение к системе быстрых платежей принесет банку и его клиентам. "Если они приняли такое решение, то приняли. Мы пока не понимаем, что это за платформа, нам надо исследовать ее. С нами никто не говорил по поводу обязательного подключения, нужно будет смотреть, какие выгоды получим не только мы, но и наши клиенты. Изучим — будет понятно, что делать в дальнейшем", — сказал он.

Ассоциация "Финтех", в которую входят ЦБ РФ и крупнейшие российские банки, в настоящее время работает над внедрением системы быстрых платежей. Она даст россиянам возможность быстро переводить деньги на счет клиента почти любого крупного банка по упрощенной форме, в том числе по номеру телефона или адресу электронной почты. Промышленный запуск системы намечен на январь. При этом Сбербанк пока не планировал присоединяться к системе быстрых платежей, сообщил журналистам первый зампред банка Александр Ведяхин на прошлой неделе.

Греф затронул вопрос комиссии за переводы внутри Сбербанка. Он сказал, что кредитная организация приняла решение о постепенном снижении такой комиссии, но разово отменять их не намерен.

"Мы уже начали вводить всевозможные пакеты для разных клиентов. В начале прошлого года мы приняли решение о постепенном снижении (комиссий — ред.) до их полной отмены. Когда это случится, точно сказать не могу. Это длительный процесс", — ответил он на вопрос, обсуждается ли внутри банка возможность отмены комиссий за переводы между территориальными банками.

"Мы приняли пакеты для крупных партнеров, наши крупные работодатели, партнеры, зарплатники. Для них мы все комиссии полностью отменили. Потом какие-то пакеты введены для каких-то категорий клиентов. Это достаточно значимый шаг для нас и достаточно значимые суммы. Разово отменить — это тяжело, шаг за шагом будем это делать", — добавил он.

Согласно отчетности банка по РСБУ, Сбербанк в 2018 году заработал 47,2 миллиарда рублей на переводах денежных средств клиентами-физлицами.

Первый зампред ЦБ Сергей Швецов в июне прошлого года сообщил, что Банк России подумает о преодолении "рабства ликвидности" в сфере банковских переводов, чтобы тарифная политика в отношении переводов внутри банка и за его пределы была одинаковой. На прошлой неделе газета "Коммерсант" сообщила, что Банк России, Минфин и ФАС предлагают законодательно закрепить требование о равной стоимости внутрибанковских переводов вне зависимости от региона.