МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Крупные российские банки — Альфа-банк, Тинькофф банк и Совкомбанк — создали проект Консолидированного зарплатного реестра, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на заместителя председателя правления Альфа-банка Владимира Сенина.

Банкир рассказал, что новый реестр существенно снизит доминирование госбанков на рынке зарплатных проектов. По статистике Альфа-банка, порядка 75% зарплат россиян поступает на счета в двух крупнейших банках — Сбербанке и ВТБ. Помимо того, что на счета в этих кредитных организациях хранятся деньги, к ним поступает информация об экономическом положении граждан и их финансовом поведении.

В случае, если реестр заработает, в России перестанет существовать понятие зарплатного проекта. Об этом Сенин говорил на парламентских слушаниях, которые прошли 21 января.

Сейчас разработка реестра находится на начальной стадии. Предполагается, что выступившие с этой инициативой банки обсудят детали идеи с регулятором (Банком России) в ближайшее время, пояснил изданию представитель Тинькофф банка. Глава регулятора Эльвира Нибиуллина на слушаниях говорила о необходимости "найти развязки" в этом вопросе.