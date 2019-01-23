МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) пока получило лишь 100 миллиардов рублей из 4 триллионов рублей, выигранных в судах по ликвидированным банкам, сообщил генеральный директор агентства Юрий Исаев.

"Возврат всего вот этого огромного имущества, он чем осложнен? Мы исков подали на 6 триллионов рублей внутри России, выиграли на 4 триллиона рублей, а получили денег — 100 миллиардов рублей", — сказал Исаев в эфире радиостанции "Вести.ФМ".

По его словам, это связано с большими сроками самой процедуры банкротства: сначала в банк должна прийти временная администрация ЦБ — это три-четыре месяца, затем проходит суд, и только спустя полгода АСВ начинает судиться для возврата активов.

"Пока мы начинаем судиться, уже те люди, которые заранее до банкротства думали отдавать или не отдавать эти деньги, за полгода они подумали и решили: зачем нам деньги отдавать, мы сейчас сами уйдем в банкротство. И они начинают свое банкротство", — сказал Исаев.