МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. ВТБ получил патент на технологию создания мультиэмитентных расчетных и платежных систем на основе блокчейна, сообщает банк.

Отмечается, что это первый случай патентования результатов интеллектуальной деятельности банка, и эта технология позволит ВТБ создавать цифровые продукты, сервисы и платежные инструменты, решая задачи учета взаиморасчетов между практически неограниченным количеством участников системы. Среди таких сервисов – системы быстрых платежей, трансграничные расчеты, программы лояльности и другое.

Потенциальными пользователями такой системы могут стать как физические, так и юридические лица, в том числе другие банки, а мультиэмитетная система обладает потенциалом снижать издержки и повышать эффективность бизнес-процессов для всех участников.

Как сообщает ВТБ, прототипом применения технологии в банке стал "Цифровой расчетный сервис" – инструмент для p2p-переводов на блокчейне. Распределенный реестр обеспечил неизменность хранения информации об остатках на аккаунтах клиентов и взаимных требованиях банков, которые, в свою очередь, используются для клиринга и расчетов. Функции платежной системы взяли на себя смарт-контракты, а скорость проведения операций ограничивалась только производительностью блокчейна. Расчеты не предполагают использования криптовалют и производятся в рублях.