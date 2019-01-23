МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Вложения иностранных инвесторов в облигации федерального займа (ОФЗ) по итогам декабря 2018 года сократились на 13,1 миллиарда рублей, говорится в очередном комментарии по ликвидности и финансовым рынкам Банка России.

"В декабре отток средств иностранных инвесторов из ОФЗ сохранился на уровне ноября. При этом в первой половине месяца наблюдался приток средств в объеме 7,5 миллиарда рублей, однако из-за падения цен на нефть и курса рубля в конце месяца нерезиденты стали продавать бумаги и по итогам декабря их вложения сократились на 13,1 миллиарда рублей (по биржевым данным)", — говорится в материале.