МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Банк России оценил структурный профицит ликвидности банковской системы РФ по итогам прошлого года в 3 триллиона рублей, а также повысил прогноз на конец 2019 года до 2,8-3,3 триллиона рублей с 2,2-2,8 триллиона рублей, говорится в обзоре регулятора "Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки". Прибыль банков РФ в 2018 году предварительно достигла 1,3 трлн руб

"Прогноз структурного профицита ликвидности на конец 2019 года повышен с 2,2-2,8 триллиона рублей до 2,8-3,3 триллиона рублей после уточнения фактических данных за декабрь 2018 года", — сказано в документе.

По итогам 2018 года структурный профицит ликвидности превысил декабрьский прогноз ЦБ, следует из обзора. "В декабре величина структурного профицита ликвидности увеличилась до 3 триллионов рублей. Это выше прогноза Банка России в размере 2,0-2,3 триллиона рублей, представленного в предыдущем выпуске комментария", — пишут авторы обзора.

Основным фактором роста профицита ликвидности был сезонно высокий в конце года объем операций по бюджетным счетам.

"Федеральное казначейство и бюджеты субъектов Российской Федерации снизили объем средств, размещенных в банках на депозитах и по договорам РЕПО, однако в меньшей степени, чем ожидалось. Для проведения запланированных расходов были использованы остатки со счетов в Банке России, в том числе поступившие в результате конвертации средств ФНБ. Это привело к притоку ликвидности в банковский сектор по бюджетному каналу", — пояснил регулятор.