МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Банк России может еще один раз поднять ключевую ставку, однако до конца года произойдет перелом, и ставка пойдет вниз, заявил глава Сбербанка Герман Греф в интервью телеканалу "Россия 24".

"Мне кажется, что да. Надо смотреть, как будет развиваться инфляция. Я бы не исключал даже еще одного поднятия ставки. Но в принципе, на горизонте до конца года пока мы предполагаем перелом этой тенденции вниз", — ответил он на вопрос, является ли повышение ключевой ставки ЦБ временным тактическим ходом.

Банк России в прошлом году дважды повышал ставку на 25 базисных пунктов, в настоящее время она составляет 7,75%.