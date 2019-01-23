МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Совет директоров Альфа-банка решил присоединить санируемый им "Балтийский банк", голосование акционеров по этому поводу завершится 25 февраля, сообщает банк в среду.

Банк России летом 2014 года сообщил о начале процедуры финансового оздоровления "Балтийского банка", входящего в сотню крупнейших в РФ. АСВ по итогам конкурсного отбора выбрало в качестве инвестора по оздоровлению Альфа-банк.

В сообщении по итогам заседания совета директоров, говорится, что Альфа-банк намерен присоединить "Балтийский банк", направить уведомление об этом в ЦБ, провести оценку активов и акций банка. Голосование акционеров пройдет в форме заочного голосования, которое завершится 25 февраля.

По данным БИР-Аналитик, Балтийский банк на 1 декабря занимал 78 место в банковской системе РФ с активами 78,8 млрд рублей, собственные средства составляли минус 3,2 млрд рублей, средства населения — 914,8 млн рублей. Альфа-банк занимал 6 место с активами 3,3 трлн рублей.