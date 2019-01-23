ДАВОС (Швейцария), 23 янв — ПРАЙМ. Сбербанк поставил ультиматум крупнейшему в России поставщику банкоматов об их соответствии современным требованиям безопасности — банк может приступить к разработке собственного банкомата в том случае, если вендорами не будут выполняться требования закона, заявил журналистам зампред правления банка Станислав Кузнецов.

Он отметил, что производители устройств самообслуживания обязаны выполнять все требования закона и регулятора и "очень внимательно" слушать рынок, заказчика. "Мы не можем жить с теми рисками, которые сегодня присутствуют", — посетовал Кузнецов.

"Главное условие: чтобы те традиционные вендоры, которые присутствуют на рынке, внимательно слушали клиентские запросы и потребности. Как только они начнут отставать от трендов, как только они начнут не учитывать требования регулятора по защите купюроприемников, например. Как только они перестанут реагировать на изменяющиеся киберриски, включая атаки от Blackbox и так далее, мы не будем поддерживать отношения с такими компаниями. Нам проще, дешевле создать своё устройство, которое будет отвечать современным требованиям", — сказал Кузнецов в кулуарах форума в Давосе.

"На сегодняшний день мы одной из крупнейших компаний, которая присутствует на рынке России, по поставке нам устройств самообслуживания такое требование с элементами ультимативного настроя высказали", — отметил зампред банка. По мнению топ-менеджера, если банкоматы принимают фальшивые банкноты из "Банка Приколов", то это проблема не Сбербанка, а поставщика устройств.

"Он должен по требованию регулятора обеспечивать четыре уровня защиты, а он обеспечил один. Соответственно, мы не хотим с такими партнёрами работать дальше. Либо они меняют своё отношение к этой проблеме, либо они выполняют требования регулятора и заказчика, либо мы с ними перестаём работать", — пояснил он.

"Отреагировали (на замечания Сбербанка – ред.), но долго. Я считаю, что должны были отреагировать быстрее. Но то, что они среагировали — это хороший сигнал", — резюмировал Кузнецов.