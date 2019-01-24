МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Единственный проект, профинансированный Российским инвестиционным фондом информационно-коммуникационных технологий (Росинфокоминвест), оказался схемой по выводу бюджетных средств в офшор, говорится в материалах Счетной палаты РФ.

"За 10 лет Росинфокоминвест инвестировал средства лишь в один проект в сфере информационно-коммуникационных технологий при том, что планировалось 14. Объем проинвестированного капитала составил 75 миллионов рублей при плане 1,2 миллиарда рублей", — цитирует пресс-служба ведомства зампреда Счетной палаты Веру Чистову по итогам проверки эффективности использования бюджетных средств, направленных в качестве взноса в уставный капитал фонда.

Аудиторы выяснили, что финансирование единственного реализованного фондом проекта — платформенного решения для инвесторов "RoboETF" — осуществлялось через специально созданную для этого компанию "Робоинвест" с участием офшорного соинвестора. В результате "по факту 98% уставного капитала созданного АО "Робоинвест" (148 миллионов рублей) было перечислено на счет компании, зарегистрированной на Каймановых Островах, не имеющей в своем составе ни работников, ни руководителей", говорится в отчете.

Позже фонд вышел из проекта, однако возврат денежных средств в Российскую Федерацию был документально подтвержден лишь на 50%, отмечают аудиторы. "Таким образом, расходы на реализацию проекта превысили полученные доходы, а результатом его реализации стало создание очередного формально российского предприятия с уставным капиталом 150 миллионов рублей и учредителем, зарегистрированным в офшорной юрисдикции", — говорится в сообщении.

В целом, по мнению аудиторов, созданный в 2007 году государственный венчурный фонд "Росинфокоминвест" так и не смог реализовать главную цель своего создания — развитие российской отрасли информационно-коммуникационных технологий. При его создании планировалось, что вложенные в его уставный капитал 1,45 миллиарда рублей принесут доход в федеральный бюджет за счет продажи акций частным инвесторам и дополнительных налоговых поступлений от деятельности фонда в размере 813 миллионов рублей в год.

Но эти планы не были реализованы: среднегодовые налоговые поступления не превысили 26,46 миллиона рублей, а общий объем перечисленных фондом дивидендов за 10 лет составил всего 44,8 миллиона рублей. "Более того, в период с 2011 по 2014 годы финансово-хозяйственная деятельность общества была убыточной. С 2007 года по настоящее время активы Росинфокоминвеста в долларовом эквиваленте уменьшились почти на 60%", – говорится в материалах Счетной палаты.