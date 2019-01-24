МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Банки РФ в 2018 году выдали гражданам 37,41 миллиона кредитов, что на 18% больше, чем годом ранее, при этом объем кредитования увеличился на 46% и составил более 8,61 триллиона рублей, сообщает Объединенное кредитное бюро (ОКБ).

"Всего за 2018 год банки выдали россиянам 37,41 миллиона новых кредитов общим объемом свыше 8,61 триллиона рублей. В годовом отношении количество выданных кредитов выросло на 18%, при этом объемы кредитования увеличились на 46%", — говорится в сообщении. При этом в декабре было выдано 3,7 миллиона новых кредитов (рост на 6%) общим объемом свыше 895,97 миллиарда рублей (плюс 23%).

Лидером по темпам роста объемов кредитования в 2018 году стал сегмент кредитных карт. Количество новых карт выросло на 40%, а объемы одобренных лимитов — в 1,6 раза. В 2018 году было выдано более 12,66 миллиона новых карт с общим лимитом 908,05 миллиарда рублей. Средний лимит по карте увеличился за год на 37%, до 63 тысяч рублей. Высокие темпы роста показал также сегмент кредитов наличными. Количество новых кредитов выросло на 19%, а объем кредитования — на 50%. За год было выдано 15,65 миллиона кредитов наличными на 4,06 триллиона рублей, средний размер выданного кредита наличными вырос на 26%, до 260 тысяч рублей.

Количество новых ипотечных кредитов, средства по которым были фактически перечислены на счета заемщиков в 2018 году, выросло на 35%, денежные объемы кредитования выросли на 48%. Было выдано 1,34 миллиона ипотечных кредитов на общую сумму более 2,74 триллиона рублей, его средний размер вырос на 10%, до 2,05 миллиона рублей.

В сегменте автокредитования количество новых кредитов выросло на 12%, объемы выдач увеличились на 23%. В 2018 году было выдано 606,80 тысячи кредитов на 484,05 миллиарда рублей. Средний размер нового автокредита вырос на 9%, до 798 тысяч рублей.

При этом в сегменте POS-кредитов наблюдается отрицательная динамика. Количество новых POS-кредитов снизилось на 12%, а объемы выдач на 7% по сравнению с предыдущим годом. За 2018 год было выдано 6,99 миллиона POS-кредитов общим объемом 241,29 миллиарда рублей. Средний чек по POS-кредитам вырос на 6%, до 35 тысяч рублей.