МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Госдума приняла в третьем чтении закон, позволяющий Генпрокуратуре запрашивать Центральный банк для дальнейшего получения информации от иностранных банков о вкладах россиян, которым запрещено их иметь.

Ранее соответствующий проект в нижнюю палату парламента внес президент РФ Владимир Путин.

Совет Федерации намерен рассмотреть закон 30 января.

Сейчас законодательством установлен запрет для высокопоставленных чиновников, госслужащих, депутатов и сенаторов открывать и иметь счета и вклады в иностранных банках, владеть и пользоваться иностранными финансовыми инструментами, в том числе ценными бумагами зарубежных компаний.

Генеральная прокуратура РФ при необходимости вправе направить запрос в Центральный банк РФ, который обращается в центральный банк и (или) иной орган надзора иностранного государства, в функции которого входит банковский надзор, или к иностранному регулятору финансового рынка с запросом о предоставлении имеющейся у них информации о наличии у лиц, которым в соответствии с настоящим федеральным законом запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории РФ, говорится в проекте закона.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что проектом предлагается возложить на Генеральную прокуратуру функции уполномоченного органа по взаимодействию с компетентными органами иностранных государств при проведении соответствующих проверок. При этом в случае невозможности получения соответствующей информации ГП сможет направлять запрос в Центральный банк России. Он уже в свою очередь обращается в центральный банк или иной орган надзора иностранного государства с запросом о предоставлении информации.

Банк России также уже рассмотрел проект федерального закона и сообщил об отсутствии замечаний и предложений по указанному законопроекту, говорится в отзыве ЦБ, приложенном к внесенному пакету документов в Госдуму.

Как ранее заявил председатель ГД Вячеслав Володин, "данный законопроект позволит усилить эффективность контроля за соблюдением гражданами, занимающими государственные и муниципальные должности, закона, в соответствии с которым им запрещено иметь счета, вклады, хранить ценности в банках за пределами нашей страны, а также пользоваться иностранными финансовыми инструментами".