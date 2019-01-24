ДАВОС (Швейцария), 24 янв — ПРАЙМ. Тема участия Сбербанка и ВТБ в капитале региональной авиакомпании не обсуждалась, сообщил журналистам глава Сбербанка Герман Греф в кулуарах Всемирного экономического форума.

"Мы это не обсуждали вообще", — ответил Греф на вопрос, предусматривает ли концепция создания региональной авиакомпании участие Сбербанка и ВТБ в ее капитале.

Глава Сбербанка подчеркнул, что задачу построения региональной авиакомпании в РФ не решить без поддержки государства и регионов.

"Безусловно, это задача, конечно, государства, и мы готовы поддерживать. Мы вместе с ВТБ об этом сказали, что мы видим большую проблему в том, что у нас на огромную территорию страны, к сожалению, очень низкий уровень мобильности населения, доступности и качества услуг. Конечно, все расчеты показывают, что без поддержки государства и регионов эту задачу не решить, надеюсь, такое государственно-частное партнерство удастся построить в своей части, в части наших компетенций мы готовы в этом поучаствовать, помочь решать эту задачу", — сказал Греф.

"В первую очередь, идет речь о финансовых инструментах — лизинге. Мы являемся владельцами крупнейших лизинговых компаний, и мы готовы к тому, чтобы совместно с государством решить эту задачу, закупить необходимый флот, предоставить его на соответствующих условиях в лизинг и так далее", — добавил он.

Сбербанк и ВТБ обсуждают проект создания региональной авиакомпании. Глава ВТБ Андрей Костин говорил, что новая компания может быть создана с нуля или на базе одной из действующих. Он также сообщал, что инвестиции в региональную авиакомпанию составят не менее 1 миллиарда долларов, но проект должен быть реализован на принципах государственно-частного партнерства, потому что без субсидий региональных перевозок эта сфера будет убыточной.