ДАВОС (Швейцария), 24 янв — ПРАЙМ. Сбербанк планирует в первом полугодии 2019 года продать свою долю в хорватском ритейлере Agrokor, но пока не определился с планами по своему пакету в словенском ритейлере Mercator, сообщил агентству "Прайм" первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин в кулуарах Всемирного экономического форума.

Agrokor — крупнейшая частная компания Хорватии, в которой власти страны в апреле прошлого года решили ввести чрезвычайное управление. Более трети долга (1,3 миллиарда евро) компании приходится на российские банки. В июле 2018 года кредиторы одобрили план урегулирования долга. Согласно плану, Сбербанк после завершения процесса реструктуризации долга получит 39,2% акций компании и станет крупнейшим собственником агрохолдинга. Банк также владеет 18,5% акций сети Mercator, которая является "дочкой" Agrokor.

"Переговоры идут со всеми заинтересованными лицами, их достаточно. Мы ожидаем, что в первой половине года точно все завершим", — ответил Ведяхин на вопрос, когда банк полностью завершит сделку по продаже своей доли в хорватском ритейлере Agrokor.

При этом, по словам первого зампреда правления, Сбербанк пока не определился с планами по своему пакету в словенском ритейлере Mercator. "Сейчас рассматриваем этот вопрос, это тоже будет часть нашей большой стратегии по регулированию задолженностей. Стратегия формально до конца еще не утверждена", — прокомментировал он планы банка по пакету акций Mercator.

Ведяхин отметил, что в настоящее время идет процедура по урегулированию обязательств Сбербанка по Agrokor и продажа доли в хорватском ритейлере является частью стратегии по урегулированию задолженностей. "Навряд ли Сбербанку нужен ритейлер в этой стране. Это непрофильный актив и это в стратегию нашу заложено", — пояснил он причины принятия решения о продаже доли.