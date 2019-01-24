МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Банк России в четверг на встрече с журналистами представил логотип системы быстрых платежей, запуск которой намечен на 28 января 2019 года.

Логотип представляет собой фигуру в виде нескольких разноцветных, соединенных между собой треугольников, рядом с фигурой расположена аббревиатура "сбп".

Система быстрых платежей даст россиянам возможность быстро переводить деньги на счет клиента почти любого крупного банка по упрощенной форме, в том числе по номеру телефона.

В конце ноября ЦБ определил тарифы для банков в системе быстрых платежей на уровне от 1 до 6 рублей в зависимости от суммы перевода. При этом в 2019 году плата взиматься не будет, регулятор рассчитывает на значительное снижение комиссий для населения.