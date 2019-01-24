МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Еще 40 кредитных организаций хотят присоединиться к системе быстрых платежей Банка России, с ними ведется подготовительная работа, сообщил журналистам глава Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимир Комлев.

"28 января стартует промышленная эксплуатация системы быстрых платежей с первыми 12 банками. У нас выразили желание реально гораздо большее количество участников и следующие 40 банков уже планируют присоединиться. Сейчас с ними ведется взаимодействие, они все имеют необходимые спецификации, документацию с тем, чтобы, когда дойдет их очередь для сертификации, на их стороне уже была полная готовность", — сказал глава НСПК.

Комлев при этом отметил, что количество банков, желающих присоединиться к системе, постоянно растет.

Система быстрых платежей Банка России даст россиянам возможность быстро переводить деньги на счет клиента почти любого крупного банка по упрощенной форме, в том числе по номеру телефона.

Российские банки начнут осуществлять денежные переводы в системе быстрых платежей с 28 января, полностью для всех клиентов она заработает с 28 февраля 2019 года, также сообщила журналистам в четверг директор департамента национальной платежной системы ЦБ РФ Алла Бакина.

В пилотировании системы приняло участие 12 кредитных организаций. Это Газпромбанк, ВТБ, Альфа-банк, Промсвязьбанк, банк "АК Барс", Райффайзенбанк, Тинькофф банк, Киви банк, СКБ-банк, Росбанк, Совкомбанк и РНКО "Платежный центр".