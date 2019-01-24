МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Российские банки начнут осуществлять денежные переводы в системе быстрых платежей с 28 января, полностью для всех клиентов она заработает с 28 февраля 2019 года, сообщила журналистам директор департамента национальной платежной системы ЦБ РФ Алла Бакина.

"Вы знаете, что 12 банков изъявили желание и участвуют в пилоте. Мы стартуем 28 января, в эту дату начинается запуск промышленной эксплуатации системы. До 28 февраля банки будут работать на ограниченном количестве клиентов, а с 28 февраля уже эксплуатация системы будет осуществляться по полному перечню операций для всех клиентов банков, которые присоединяются к системе", — сказала она.

"С 28 января для того, чтобы банки могли адаптировать свои операционные процессы к работе в системе, будет этот период так называемого ограниченного числа клиентов с тем, чтобы банки смогли соответствующие внутренние работы свои осуществить", — пояснила представитель ЦБ.

Система быстрых платежей Банка России даст россиянам возможность быстро переводить деньги на счет клиента почти любого крупного банка по упрощенной форме, в том числе по номеру телефона.

В конце ноября ЦБ РФ определил тарифы для банков в системе быстрых платежей на уровне от 1 до 6 рублей в зависимости от суммы перевода. При этом в 2019 году плата взиматься не будет, регулятор рассчитывает на значительное снижение комиссий для населения.