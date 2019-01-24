МИНСК, 24 янв — ПРАЙМ. Белорусский "Банк Москва-Минск" провел ребрендинг и стал "Банком Дабрабыт", теперь это первый в мире банк с белорусским словом в названии, сообщила в четверг пресс-служба кредитной организации.

"Белорусский "Банк Москва-Минск" провел ребрендинг и стал "Банком Дабрабыт". Теперь это первый в мире банк с белорусским словом в названии. Новое имя и позиционирование направлены на расширение аудитории банка и выступают частью его предпродажной подготовки", — говорится в сообщении пресс-службы.

В нем отмечается, что новый бренд "обращен к национальной тематике". "Логотип отсылает к белорусской символике и сочетает знаки "богатство" и "энергия", а слово "дабрабыт" означает благосостояние, материальный достаток и благополучие", — уточнили в пресс-службе.

Изменения в устав зарегистрированы 23 января решением ЦБ Белоруссии, а уже с 28 января банк начнет работать под новым названием. Там считают, что ребрендинг должен "осовременить" восприятие банка, привести его в соответствии с текущей ситуацией.

В пресс-службе также обратили внимание, что ОАО "Банк Дабрабыт" является государственным банком, его акционерами выступают центробанк (99,75%) и Паритетбанк (0,25%). "Банк Дабрабыт" как правопреемник ОАО "Банк Москва-Минск" несет полную ответственность по обязательствам перед клиентами. При этом сохраняются все условия по ранее заключенным договорам. Банк продолжит оказывать полный перечень финансовых услуг", — говорится в сообщении.

ОАО "Банк Москва-Минск" в 2014 году был продан группой ВТБ (Россия) Нацбанку (ЦБ) Белоруссии.