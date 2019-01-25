МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Совкомбанк подал в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) ходатайство о покупке санируемого Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ), одного из крупнейших банков Сибири и Дальнего Востока, сообщили агентству "Прайм" в пресс-службе ведомства.

"Ходатайство на приобретение акций Азиатско-Тихоокеанского банка поступило в ФАС 23 января 2019 года от ПАО "Совкомбанк", — сказали в ФАС.

Рассматривает возможность участия в конкурсе на покупку АТБ и Московский кредитный банк. "Банк рассматривает возможность участия в конкурсе по АТБ", — сообщили в пресс-службе МКБ.

Банк России в апреле прошлого года взял АТБ на санацию через УК Фонда консолидации банковского сектора. В сентябре 2018 года ЦБ приобрел допэмиссию банка на 9 миллиардов рублей и стал владельцем свыше 99,9% его акций. Эти акции ЦБ планирует выставить на открытый аукцион 14 марта и продать АТБ минимум за 6 миллиардов рублей.

В конце декабря прошлого года зампред ЦБ Василий Поздышев сообщал, что письменную заинтересованность в участии в открытом аукционе по покупке АТБ проявили три интересанта, в одном случае есть участие иностранного инвестора.