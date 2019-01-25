МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Прибыль российского банковского сектора в прошлом году составила 1,345 триллиона рублей, увеличившись по сравнению с 2017 годом в 1,7 раза, сообщил Банк России в обзоре динамики развития банковского сектора.

"Прибыль (нетто) банковского сектора за 2018 год составила 1,345 триллиона рублей, превысив результат 2017 года в 1,7 раза", — сказано в документе ЦБ.

Отмечается, что в декабре действующие кредитные организации получили прибыль в размере 65 миллиардов рублей против убытка в 82 миллиарда рублей в декабре 2017 года.

При этом авторы доклада подчеркнули, что на финансовый результат сектора по-прежнему оказывали существенное влияние показатели банков, проходящих процедуру финансового оздоровления с привлечением средств Фонда консолидации банковского сектора. "Без этих банков прибыль банковского сектора за 2018 год составила 1,9 триллиона рублей", — указывают они.

В целом же в секторе преобладают прибыльные кредитные организации: прибыль в размере 1,9 триллиона показали 382 кредитные организации, или 79% от количества действовавших на 1 января текущего года, свидетельствуют данные ЦБ. Убыток в размере 575 миллиардов рублей в 2018 году был зафиксирован у 100 кредитных организаций (21%).

Вклады населения выросли на 6,5%, в декабре — на 3,9%. "В 2018 года вклады физических лиц выросли на 6,5% (в 2017 году – прирост на 10,7%). Общий объем вкладов на 1 января 2019 года достиг 28,5 триллиона рублей (30,2% пассивов банков)", — говорится в материалах.

В декабре при влиянии фактора сезонности вклады физических лиц увеличились на 3,9%, хотя и меньше, чем годом ранее, когда прирост составил 4,3%, отмечает регулятор. При этом рублевые вклады выросли на 4,6%, а валютные (в долларовом эквиваленте) – на 1,2%. Доля вкладов в иностранной валюте за декабрь выросла на 0,2 п.п., до 21,5%.

Банки РФ в 2018 году увеличили кредитование населения на 22,8%, компаний — на 5,8%, следует из статистики.

"За 2018 год выросли кредиты нефинансовым организациям (+5,8%) и весьма значительно – физическим лицам (+22,8%)", — говорится в материалах ЦБ. Совокупный портфель банковских кредитов нефинансовым организациям и населению за год увеличился на 10,7%.

Как отмечает регулятор, год характеризовался ускорением роста кредитования, в особенности розничного, и некоторым замедлением притока средств населения в банки на фоне постепенного перехода домашних хозяйств от сберегательной модели поведения к увеличению потребления. Оживление кредитования стимулировалось снижением (на протяжении большей части года) процентных ставок и происходило в условиях перехода к росту экономики и реальных доходов населения. Стабилизировалось качество кредитных портфелей банков.

Совокупный объем банковских кредитов нефинансовым организациям и физическим лицам за декабрь вырос на 0,1%, до 48,3 триллиона рублей. Корпоративный портфель (33,4 триллиона рублей на 1 января 2019 года) в декабре сократился на 0,3%, при этом рублевая составляющая выросла на 0,4%, а кредиты в иностранной валюте в долларовом эквиваленте сократились на 2%.

Розничный портфель в декабре вырос на 1,1%, что ниже среднемесячного прироста в 2018 году вследствие операций крупных банков по секьюритизации значительных ипотечных портфелей, а также продажи портфелей потребительских ссуд, в том числе коллекторским агентствам. Объем розничного портфеля на 1 января 2019 года достиг 14,9 триллиона рублей.