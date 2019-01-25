МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Инвесторы за неделю по 23 января вложили в фонды, инвестирующие в российские активы (учитываются и фонды, ориентированные не только на РФ) 135 миллионов долларов против 104 миллионов долларов неделей ранее, говорится в обзоре компании "Сбербанк КИБ".

"Сбербанк КИБ" приводит данные организации, которая отслеживает приток и отток средств в инвестиционные фонды и распределение средств — Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).

"Россия оказалась прямо в середине группы стран БРИКСТ (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка и Турция — ред.) с притоком в 135 миллионов долларов", — говорится в обзоре стратегов компании Коула Эйксона и Андрея Кузнецова.

Пассивные фонды, инвестирующие в РФ, зафиксировали приток в 116 миллионов долларов, а активные — в 19,1 миллиона долларов. Фонды, специализирующиеся исключительно на российском рынке (russia-dedicated funds), зафиксировали отток в 22,2 миллиона долларов, фонды GEM (глобальные фонды развивающихся рынков) — приток в 164 миллиона долларов.

Приток в фонды развивающихся рынков сократился до 3,1 миллиарда долларов с 3,3 миллиарда долларов неделей ранее. Приток в фонды GEM (глобальные фонды развивающихся рынков) составил 3,5 миллиарда долларов, против 2,8 миллиарда долларов неделей ранее. Страны Азии без учета Японии зафиксировали отток средств на сумму 234 миллиона долларов после притока в 525 миллионов долларов неделей ранее.

Среди стран БРИКСТ приток зафиксировали Южная Африка (230 миллионов долларов), а также Китай (667 миллионов долларов).