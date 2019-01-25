МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Количество фальшивых денежных знаков в обращении в РФ сократилось за год на 15%, говорится в сообщении Банка России.

"Количество фальшивок в 2018 году сократилось на 15%. В 2018 году в банковской системе Российской Федерации было обнаружено 38,504 тысячи поддельных денежных знаков Банка России", — привел данные ЦБ.

Традиционно чаще всего подделывались банкноты крупных номиналов. Так, в прошлом году было выявлено 27,763 тысячи поддельных пятитысячных купюр, а тысячных — 9,31 тысячи, что почти в два раза меньше показателя прошлого года. Доля новых банкнот, номиналом 200 и 2 тысячи рублей, среди общего количества подделок незначительна, добавили в ЦБ. При этом все они были низкого качества, так как были изготовлены на цветных принтерах.

При этом практически не изменилось число фальшивых купюр иностранных государств: 2,579 тысячи штук против 2,59 тысячи годом ранее. Большая часть из них пришлась на доллары (2,352 тысячи). Были также обнаружены поддельные евро (182 штуки), юани (42 банкноты), фунты стерлингов (3 купюры).

В том числе в четвертом квартале было обнаружено 10,204 тысячи фальшивок. Самую большую долю также составил номинал в 5 тысяч рублей (7,579 тысячи штук), на втором месте по популярности у мошенников купюры в тысячу рублей (2,119 тысячи). Количество подделок номинала в 2 тысячи и 200 рублей составило 273 и 16 штук соответственно. Больше всего поддельных купюр в квартале было выявлено в октябре.

Кроме того, в четвертом квартале регулятор обнаружил 561 поддельную зарубежную банкноту: 493 доллара, 50 евро и 18 юаней. Больше всего поддельных зарубежных банкнот ЦБ РФ обнаружил в ноябре.