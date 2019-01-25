МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Банк России констатировал значительный рост розничного банковского кредитования по итогам 2018 года. Согласно обнародованным в пятницу данным, банковская розница выросла на 22,8%, тогда как корпоративное кредитование – на 5,8%.

В абсолютных цифрах кредитование юрлиц по-прежнему лидирует. Так, объем розничного портфеля на 1 января 2019 года достиг 14,9 трлн рублей, и это более чем в два раза меньше, чем корпоративный портфель (33,4 трлн рублей). Однако последний растет далеко не так быстро. Совокупный портфель банковских кредитов нефинансовым организациям и населению за год увеличился на 10,7%.

СТАВКИ И СПРОС

Эксперты, опрошенные агентством "Прайм", называют две главные причины роста банковской розницы. По мнению начальника аналитического управления инвестиционного блока Нордеа банка Дмитрия Феденкова, в первом полугодии это были сравнительно низкие ставки, в том числе, по ипотеке, а в течение всего года – отложенный спрос. В предыдущие годы объемы розничного кредитования сокращались, теперь заемщики решили, наконец, прибегнуть к этому инструменту.

С тем, что на фоне снижения ставок по кредитам население в 2018 году реализовывало отложенный спрос на недвижимость, автомобили и бытовую технику, согласна и доцент кафедры "Финансовые рынки" РЭУ им. Г.В. Плеханова Владислава Полетаева.

По ее словам, граждане переходили от сберегательной модели, когда средства размещаются на депозитах или в иных инструментах финансового рынка, к потребительской, когда расходы увеличиваются, в том числе, за счет заемных средств.

"На рост объема заимствований повлияла также и налоговая политика государства. В силу увеличения НДС стоимость ряда товаров в начале 2019 года существенно повысилась, и население стремилось приобрести продукцию в 2018 году по прежним ценам", — комментирует Полетаева.

Не стоит сбрасывать со счетов и спрос на рефинансирование старых долгов – в прошлом году это делали довольно активно на фоне снижения ставок.

ДОЛГОВОЕ БРЕМЯ

При этом рост кредитования имеет две стороны. С одной стороны, растут доходы банков, которые таким образом зарабатывают на своей ликвидности. С другой – рост числа заемщиков и взятых ими на себя обязательств может привести к увеличению просроченной задолженности, и, как следствие, к ухудшению качества кредитных портфелей банков.

По словам Феденкова, Россия не является самой закредитованной страной, если сравнивать с другими государствами. "Но регулятор обеспокоен тем, чтобы не допустить роста "просрочки". Поэтому особого смягчения требований к заемщикам не происходит – для этого у ЦБ есть специальный инструментарий, не позволяющий раздавать слишком уж рисковые кредиты. Хотя, возможно, банки и хотели бы упрощения, чтобы набрать кредитный портфель", — рассуждает он.

Таким образом, качество этого портфеля зависит от политики каждой конкретной кредитной организации. Те, кто придерживается консервативной тактики, готовы мириться с более поступательным ростом розницы. Те, кто выбирает риск, облегчают в разрешенных пределах требования к заемщикам – тогда портфель растет, но и качество его может ухудшиться.

Что касается приоритетных направлений кредитования физлиц, то в прошлом году, по мнению Феденкова, лидировала ипотека. На фоне снижения ставок в первом полугодии банки ее активно развивали. По данным ЦБ, объем выдачи ипотеки в России вырос за десять месяцев 2018 года на 58% и достиг 2,37 трлн рублей. Итоговых данных по 2018 году регулятор пока не публиковал.

Рост ипотеки был связан с тем, что банкам выгодно иметь ощутимый залог, который, во-первых, менее подвержен риску гибели, нежели, скажем, автомобиль, а во-вторых, является для клиента наиболее мощным рычагом платежной дисциплины. "От машины в случае чего отказаться проще, чем от собственного жилья – это заложено в нашем менталитете", — рассуждает в этой связи эксперт.

КРЕДИТЫ ПРИТОРМОЗЯТ

По итогам 2019 года эксперты не ожидают повторения такого же роста, как в прошлом году. Все будет гораздо скромнее.

Это объясняется как ужесточением монетарной политики, в частности, ростом ключевой ставки, так и увеличением цен на товары и услуги в силу изменений в системе налогообложения, а также девальвации национальной валюты, говорит Полетаева.

С учетом этого люди будут возвращаться к сберегательной модели и реже брать кредиты.

"Существенного улучшения экономической ситуации и роста реальных доходов граждан в 2019 году ожидать не приходится. Поэтому, скорее всего, и просрочка будет расти", — полагает она.

ЧТО ДЕЛАТЬ ЗАЕМЩИКУ

В этой ситуации эксперты советуют заемщикам тщательно все обдумать, прежде чем обращаться в кредитную организацию за займом. "Если вы уже решили совершить покупку и привлечь для этого банковский кредит, стоит оценить, в первую очередь, ежемесячные траты. Сможете ли вы комфортно в течение всего срока кредита отдавать из своего дохода необходимую сумму", — рассуждает управляющий партнер консалтинговой компании Rebridge Capital Сурен Айрапетян.

По мнению эксперта, комфортной суммой платежей будет не более 25% от ежемесячного дохода. Во вторую очередь, важно оценить перспективы получения регулярного дохода в период кредитования и возможность его снижения. Если негативного сценария не планируется, и вы вписываетесь в платеж не более 25% от дохода семьи, смело можете кредитоваться, считает он.

Брать кредит лучше всего там, где дешевле, а дополнительные затраты при получении кредита минимальны. В банках часто необходимо оформить страховку. И даже при минимальной ставке по кредиту платеж по страховке может доходить до 10 % от суммы кредита. А в некоторых случаях даже больше.

Чтобы увидеть эти дополнительные траты, у банка следует запросить график платежей, а затем посчитать общую переплату за весь срок кредита. В каком банке эта переплата будет ниже – тот кредит по факту и будет дешевле. В МФО ставки по кредитам существенно выше и туда обращаться за кредитом без крайней нужды не следует.

Тем более не стоит обращаться к "черным кредиторам". Риск оказаться обманутым крайне велик. Это касается и переплат, и дополнительных комиссий, и даже потери залога, если кредит предполагает его оформление, заключил Айрапетян.

Мы рекомендуем обращаться за кредитом только в те организации, которые обладают лицензией или разрешением Центрального банка на осуществления кредитных операций.