МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Газпромбанк планирует привлечь бессрочные субординированные депозиты от "Газпрома" объемом 90 миллиардов рублей для увеличения собственного капитала, сообщает банк в пятницу.

"Мы подтверждаем планы получения дополнительного капитала в виде бессрочных субординированных депозитов ПАО "Газпром" объемом 90 миллиардов рублей", — говорится в сообщении.

Как отметили в банке, стратегия кредитной организации предусматривает плановое увеличение собственного капитала как за счет капитализации прибыли, так и за счет внешних источников, в том числе средств основного акционера. Полученные средства будут использованы для реализации утвержденной стратегии развития розничного бизнеса банка.

Как сообщает банк, заем будет предоставлен не позднее 31 января 2019 года. Срок его возврата не установлен, но не может быть ранее пяти лет с даты включения суммы займа в состав источников дополнительного капитала банка.