МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. ЦБ РФ установил порядок формирования резервов по кредитам, которые были предоставлены банками застройщикам, использующим счета эскроу.

Как пояснили в пресс-службе регулятора, банки должны будут формировать резервы по таким кредитам в зависимости от уровня кредитоспособности заемщика, который определяется с помощью ряда установленных Банком России критериев.

"На основе этих критериев выделяются четыре уровня кредитоспособности: "высокий" (расчетный резерв – от 1 до 5%), "достаточный" (расчетный резерв – от 5 до 10%), "удовлетворительный" (расчетный резерв – от 10 до 35%) и "слабый" (расчетный резерв – от 35 до 100%)", — говорится в сообщении.

Данный порядок учитывает особенности финансирования инвестиционных проектов в сфере жилищного строительства. В отличие от общего подхода к оценке заемщика на основании оценки финансового положения и качества обслуживания долга, оценка риска по заемщику-застройщику и определение размера резерва осуществляются на основании комплексного анализа проекта в соответствии с установленными критериями.