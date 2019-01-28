МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Банк ВТБ проводит тендер с начальной (максимальной) стоимостью контракта 320,4 миллиона рублей на оказание информационно-консультационных услуг по разработке стратегии на 2019-2022 годы, следует из материалов на портале госзакупок.

Банк разрабатывает консолидированную стратегию собственного развития на период 2019-2022 годы, охватывающую весь спектр оказываемых банковских услуг, организации внутренней деятельности и регионы присутствия.

"В рамках этой работы требуется привлечение консультантов для обеспечения международной экспертизы, поддержки подразделений при проработке отдельных блоков и общей стратегии", — поясняется в документах.

На выполнение работ отводится три месяца. Исполнителя планируется определить к концу февраля, заявки от претендентов принимаются по 6 февраля.