МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Сбербанк планирует досрочно погасить в феврале субординированные еврооблигации объемом 1 миллиард долларов, говорится в сообщении кредитной организации.

"Сбербанк сообщает, что в соответствии с условиями субординированных еврооблигаций серии 17, выпущенных S.B. Capital S.A. 21 февраля 2014 года, направил уведомление эмитенту об исполнении права досрочного погашения 26 февраля 2019 года. В соответствии с требованиями документации Сбербанком было получено предварительное одобрение Банка России", — говорится в сообщении.

Условия десятилетнего выпуска евробондов предусматривают возможность выкупа по усмотрению эмитента (колл-опцион) в феврале 2019 года.