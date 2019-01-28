МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. "Газпром нефть" привлекает кредитную линию в Промсвязьбанке на сумму до 10 миллиардов рублей, сообщает "Газпром нефть".

"Согласовать заключение ПАО "Газпром нефть" договора c ПАО "Промсвязьбанк" об открытии возобновляемой кредитной линии с лимитом задолженности в размере не более 10 миллиардов", — говорится в решениях совета директоров компании.

"Газпром нефть" — вертикально интегрированная нефтяная компания. Основные виды деятельности — разведка и разработка месторождений нефти и газа, нефтепереработка, производство и сбыт нефтепродуктов.

Промсвязьбанк с декабря 2017 года проходил санацию через управляющую компанию ФКБС, сейчас на базе банка создан опорный банк для операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам, он передан в Росимущество, в банке сформированы органы управления.