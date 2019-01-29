МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) работает над поправками к закону "О банках и банковской деятельности", которые вносят службу в перечень лиц, кому кредитные организации будут обязаны раскрывать банковскую тайну, пишет "Коммерсант" со ссылкой на замначальника управления по борьбе с картелями ФАС Дмитрия Артюшенко.

В свою очередь в Банке России заявили, что инициативу ФАС изучат в случае ее поступления регулятору.

Полномочия ФАС по части доступа к банковской тайне регулируются законом "О защите конкуренции", по которому служба имеет право "запрашивать у лиц, участвующих в деле, документы, сведения и информацию, объяснения в письменной или устной форме, необходимые для разрешения вопросов, возникающих в ходе рассмотрения заявления, материалов".

Такая обязанность по предоставлении данных возложена на широкий круг лиц. При этом, пишет издание, банки руководствуются законом "О банках и банковской деятельности", статья 26 которого содержит закрытый перечень государственных органов, допущенных к банковской тайне.

ФАС в этом списке отсутствует.

При этом уже в конце текущего 2019 года в этом перечне может появиться МВД, ранее подготовившее законопроект о получении дознавателями доступа к информации о клиентах кредитных организаций.