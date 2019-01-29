МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Более 60,5 миллиона россиян (78%) имеют высокий кредитный рейтинг, сообщает Объединенное кредитное бюро (ОКБ) по итогам проведенной оценки.

Персональный кредитный рейтинг закреплен в поправках к федеральному закону "О кредитных историях", которые вступят в силу с 31 января 2019 года. Согласно закону, вместе с кредитным отчетом бюро будут выдавать заемщику его индивидуальный кредитный рейтинг. Результат рейтинга будет выдаваться в виде балла.

"Высокий кредитный рейтинг имеют 78%, или 60,6 миллиона россиян, средний рейтинг – 9%, или 7,4 миллиона человек, низкий кредитный рейтинг имеют 13%, или 9,8 миллиона человек. Лидерами по доле граждан с высоким кредитным рейтингом стали Москва (84%), Чукотский АО и Рязанская область – по 83%, Пензенская, Орловская, Брянская области, Санкт-Петербург, республики Мордовия и Чувашия – по 82%", — говорится в сообщении.

При этом больше всего граждан с низким кредитным рейтингом среди жителей Тывы – 29%, республики Алтай – 22%, Карачаево-Черкесии и Бурятии – по 19%, Хакасии, Забайкальского края, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Кемеровской области – по 18%.

"С 31 января 2019 года россияне вместе с кредитной историей будут получать балл, который позволит увидеть себя глазами кредитора и оценить шансы на получение кредита. Однако заемщикам нужно помнить, что даже очень высокий индивидуальный кредитный рейтинг не является гарантией одобрения кредита, поскольку финальное решение о выдаче кредита и его условиях остается за кредитором", — приводится в сообщении комментарий и.о. гендиректора ОКБ Николая Мясникова.

По его словам, у банков и МФО есть дополнительные источники для оценки заемщика, которые не входят в состав кредитной истории: данные о доходе, контактные данные, информация о трудоустройстве, история взаимоотношений с конкретной организацией. Поэтому решение принимается не только исходя из кредитных историй, а более комплексно.