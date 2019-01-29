МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Агентство по страхованию вкладов (АСВ), конкурсный управляющий банка "Интеркоммерц", признанного банкротом в 2016 году, подало в арбитражный суд Москвы заявление о взыскании с бывших контролирующих лиц кредитной организации около 79,5 миллиарда рублей, следует из сообщения АСВ.

"В арбитражный суд Москвы агентством подано заявление о привлечении контролирующих банк лиц (Бугаевского А. С., Чурляевой Н. М., Джгуна А. Ю., Сотникова А. Л.) к субсидиарной ответственности в общем размере около 79,5 миллиарда рублей. Размер ответственности рассчитан исходя из суммы неудовлетворенных требований кредиторов", — говорится в сообщении. В нем уточняется, что заявление было подано в суд 28 января.

Как указывает АСВ, в ходе конкурсного производства было установлено, что контролировавшими банк "Интеркоммерц" лицами совершались действия по формированию технической ссудной задолженности, заключению сделок по реализации активов в отсутствие оплаты либо по цене значительно ниже цены их приобретения, списанию денежных средств в пользу иностранной кредитной организации, что причинило ущерб и привело к невозможности удовлетворения требований кредиторов в полном объеме.

Арбитражный суд Москвы в мае 2016 года признал "Интеркоммерц", до отзыва лицензии входивший в число 100 наиболее крупных кредитных учреждений России, банкротом. Банк лишился лицензии в феврале из-за полной утраты собственных средств. По данным ЦБ, банк также был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций. Банк России в марте сообщал, что "дыра" в капитале кредитной организации составляла 65,2 миллиарда рублей, в ходе анализа финансового положения банка выявлены факты масштабного вывода активов.

Генпрокуратура РФ в апреле 2018 года запросила у Чехии выдачи бывшего председателя правления "Интеркоммерца" Александра Бугаевского, объявленного в международный розыск за хищения. Мосгорсуд ранее признал законным заочный арест Бугаевского по подозрению в мошенничестве почти на 4 миллиарда рублей. По версии следствия, с 21 по 25 января 2016 года Бугаевский списал на счета подконтрольных ему и его соучастникам иностранных компаний по фиктивным договорам купли-продажи валюты, принадлежащей банку "Интеркоммерц", более 45 миллионов евро (свыше 3,9 миллиарда рублей).