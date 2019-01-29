МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Генеральным директором АКРА стал Игорь Зелезецкий, ранее занимавший должность управляющего директора группы структурированного финансирования, сообщили РИА Новости в рейтинговом агентстве.

Ранее в январе пост генерального директора АКРА покинула Екатерина Трофимова, временно исполняющим обязанности гендиректора агентства тогда был назначен Зелезецкий.

"Совет директоров утвердил Игоря Зелезецкого в должности гендиректора", — сообщили в АКРА.

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До присоединения к АКРА в 2016 году на протяжении 12 лет он занимался анализом структурированных финансовых инструментов в рейтинговом агентстве Moody's (Лондон), а до этого c 2001 по 2003 год работал аналитиком в одном их крупнейших инвестиционных фондов Австралии.

АКРА учреждено 20 ноября 2015 года. Акционерами АКРА стали 27 крупнейших российских компаний и финансовых институтов с долями 3,7% уставного капитала, общий объем которого составил более 3 миллиардов рублей.