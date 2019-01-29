МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Инициатива Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ о праве доступа к банковской тайне направлена только в отношении хозяйствующих субъектов и не касается доступа к счетам физических лиц, сообщается на сайте службы.

Ранее заместитель начальника управления по борьбе с картелями ФАС Дмитрий Артюшенко сообщил РИА Новости, что ФАС готовит поправки в закон "О банках и банковской деятельности", которые позволят ей получить доступ к информации о денежных потоках клиентов банков.

Как поясняет служба, информация о движении денежных средств на счетах необходима ФАС при доказывании антиконкурентных соглашений.

"Такой доступ (к банковской тайне — ред) может быть обеспечен только по мотивированному запросу антимонопольной службы и исключительно в отношении хозяйствующих субъектов. Законопроект не касается доступа к счетам физических лиц", — говорится в сообщении.

Как писала газета "Коммерсант", юридическая коллизия между законами "О защите конкуренции" и "О банках и банковской деятельности" заключается в том, что ФАС руководствуется первым законом, а банки — вторым. В законе о банках содержится закрытый перечень госорганов, допущенных к банковской тайне, в который ФАС не входит. Таким образом, пока не приняты поправки, включающие антимонопольную службу в этот перечень, банки в любом случае будут нарушать один из законов.