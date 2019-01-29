МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Альфа-банк планирует в среду разместить еврооблигации, номинированные в рублях, на 3,5-4 года, рассказал РИА Новости источник в банковских кругах.

Банк провел в понедельник в Лондоне серию встреч с инвесторами, посвященных возможному размещению еврооблигаций в рублях.

"Звонки с инвесторами продолжаются сегодня. Компания сфокусирована на размещении бондов на 3,5-4 года", — сообщил собеседник агентства.

По его словам, размещение может состояться уже в среду. Организаторами выступят сам Альфа-банк и J.P. Morgan.

Банк в зависимости от рыночных условий изначально планировал разместить бумаги на 3-5 лет.