КИЕВ, 29 янв — ПРАЙМ. Верховный суд Украины разрешил арест акций "дочек" российских банков — Проминвестбанка, Сбербанка и "ВТБ Банка" — по иску ряда предприятий бизнесмена Игоря Коломойского в рамках исполнения решения арбитражного суда Гааги о взыскании с РФ компенсации за имущество в Крыму, сообщила во вторник пресс-служба суда.

Гаагский арбитраж весной 2018 года поддержал иск компаний украинского бизнесмена Игоря Коломойского, требовавших компенсаций за потерю активов в Крыму. В рамках исполнения этого решения киевский суд 25 сентября выдал исполнительные листы на взыскание с РФ около 140 миллионов долларов.

"Верховный суд предоставил разрешение на выполнение решения арбитражного суда о взыскании с Российской Федерации компенсации за экспроприированное в Автономной Республике Крым имущество", — говорится в сообщении.

Верховный суд также оставил без удовлетворения апелляционные жалобы на решение Апелляционного суда Киева от 25 сентября 2018 года об аресте акций.

В сентябре Апелляционный суд Киева в обеспечение исполнения решения арбитража Гааги арестовал акции "дочек" российских госбанков — Сбербанка, ВТБ и Внешэкономбанка (ему на Украине принадлежит Проминвестбанк). Глава ВТБ Андрей Костин заявлял, что банк оспаривает этот арест.

Иск в суд в Гааге подавали 19 предприятий, в том числе ЧАО "Аеробуд", ООО "Приватофис", ООО "Приватленд", ООО "Эверест Истейт", ООО "Телерадиокомпания "Жиса", ООО "Крым Девелопмент", ООО "КУА "Финансовый капитал", ООО "КУА "Финансовый вектор".