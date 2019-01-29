МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Представитель Промсвязьбанка заявил в арбитражном суде Москвы, что банк ведет переговоры о мировом соглашении в деле по иску о незаконности сделок по выходу трех негосударственных пенсионных фондов — "Будущее", "Сафмар" и "Доверие" — из капитала банка накануне объявления о его санации.

"Подтверждаем факт ведения переговоров по мировому соглашению", — сказал представитель ПСБ. Представитель НПФ "Сафмар" и "Доверие" ранее сообщил в суде, что стороны в декабре вели интенсивные переговоры, однако из-за новогодних праздников "не успели соблюсти все формальности ".

ПСБ в своем иске также требует применить последствия недействительности сделок путем взыскания более 16 миллиардов рублей с ответчиков — трех НПФ, их управляющих компаний "УК Управление инвестициями", "Ай Кью Джи Управление активами", "И Джи Капитал Партнерс" и нидерландской компании Promsvyaz Capital B. V., через которую братья Дмитрий и Алексей Ананьевы ранее контролировали ПСБ.

Представитель Promsvyaz Capital B. V. уточнил, что эта компания в переговорах не участвует. Как пояснили представители сторон, в переговорах с истцом участвуют шесть ответчиков из семи – три НПФ и их управляющие компании.

"Мы пытаемся урегулировать претензии, предъявленные к нам – двум НПФ и их управляющим компаниям. У банка, возможно, останутся претензии к другим ответчикам", — сказал, в частности, представитель НПФ "Сафмар" и "Доверие". Представитель НПФ "Будущее" в суде также подтвердил участие в переговорах. Суд по ходатайству ответчиков, поддержанному истцом, отложил слушания на 5 марта.

Как ранее сообщал представитель банка в суде, истец оспаривает договор от 14 декабря 2017 года между ПСБ и Promsvyaz Capital, а также взаимосвязанные сделки, "опосредующие куплю-продажу акций". В результате сделок принадлежавшие фонду акции банка были проданы самому банку. Все взаимосвязанные, как утверждает истец, сделки были совершены за день до публикации решения ЦБ о санации ПСБ. Ответчики, по мнению истца, знали о предстоящей санации.

По состоянию на 29 ноября 2017 года братья Ананьевы через Promsvyaz Capital владели 50,03% акций ПСБ, НПФ "Будущее" — 10%, НПФ "Сафмар" — 6,19%, НПФ "Доверие" — 3,81%. О санации ЦБ объявил 15 декабря 2017 года. ЦБ, в свою очередь, сообщил, что намерен провести расследование сделок на бирже с бумагами банка накануне объявления о санации.