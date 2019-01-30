МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Проблема звонков мошенников напрямую с номеров телефонов Сбербанка клиентам пока не стала массовой, Банк России наблюдает за данной ситуацией, сообщил агентству "Прайм" источник, знакомый с ситуацией.

Клиенты Сбербанка столкнулись с новым видом мошенничества — злоумышленники звонят с номеров банка и представляются якобы его сотрудниками, которые сообщают о блокировке попытки мошенников списать деньги с карты. При этом, мошенники располагают информацией, необходимой для подтверждения личности сотрудника банка. Один из таких клиентов обратился в РИА Новости. По его словам, деньги со счета карты были списаны на покупку, но банк отказался сделать возврат этих средств. Причём в колл-центре кредитной организации признали, что такой вид мошенничества возможен.

"Про проблему в ЦБ знают и наблюдают за ней, массовой она пока не стала", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время это проблема только Сбербанка. "Способ мошенничества ориентирован на технологию Сбербанка работы с клиентами", — пояснил он.