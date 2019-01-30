МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Средний размер выданных кредитов на покупку потребительских товаров в четвертом квартале 2018 года вырос на 31,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 181 тысячу рублей, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

В четвертом квартале 2018 года самый большой средний размер выданных потребительских кредитов в регионах РФ (среди 40 регионов-лидеров по объемам выданных потребкредитов) был отмечен в Москве (453,2 тысячи рублей), Московской области (313,6 тысячи рублей), Санкт-Петербурге (298,2 тысячи рублей), Ханты-Мансийском АО (255,8 тысячи рублей) и Ленинградской области (214,5 тысячи рублей).

В свою очередь наименьший размер среднего размера выданных потребительских кредитов в четвертом квартале 2018 года был зафиксирован в Алтайском крае (114,7 тысячи рублей), Кемеровской (130,5 тысячи рублей), Ульяновской (133,1 тысячи рублей), Кировской (137,4 тысячи рублей) и Саратовской (139,9 тысячи рублей) областях.

"По данным 4,1 тысячи кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в четвертом квартале 2018 года средний размер выданных кредитов на покупку потребительских товаров (потребительских кредитов) составил 181 тысячу рублей. По сравнению с четвертым кварталом 2017 года данный показатель увеличился на 31,6% или на 43,5 тысячи рублей", — говорится в сообщении.

При этом самую серьезную динамику роста среднего размера выданных потребкредитов в четвертом квартале 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года (среди 40 регионов-лидеров по объемам выданных потребительских кредитов) продемонстрировали Белгородская (+66,6%), Владимирская (+58%), Ленинградская (+44,9%), Тульская (+42,9%) и Кировская (+38,4%) области. Меньше всего размер выданных потребкредитов увеличился в Москве (+0,1%), Астраханской области (+2,3%), Забайкальском крае (+3,8%), Московской области (+4,6%), а также Республике Саха (Якутия) (+8,1%).