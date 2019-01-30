МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Банк "Траст", на базе которого создан Банк непрофильных активов (БНА), после присоединения в марте активов Автовазбанка на 340 миллиардов рублей консолидирует на балансе примерно 2 триллиона рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.

На базе банка "Траст" после присоединения к нему летом прошлого года "Рост банка" был создан банк непрофильных активов (БНА), который консолидировал "плохие" и непрофильные активы ряда санируемых банков для их дальнейшей продажи.

"В марте 2019 года на баланс БНА перейдут активы Автовазбанка — около 340 миллиардов рублей. Стоимость активов на балансе БНА составит примерно 2 триллиона рублей", — сообщили в банке.

Там также напомнили, что в июле 2018 года был завершен основной этап формирования Банка непрофильных активов, а в настоящее время на балансе БНА уже консолидированы непрофильные активы, кроме самого "Траста" и "Рост банка", группы "Открытие" и Бинбанка. "К концу 2018 года процесс консолидации активов на балансе практически завершен", — заключили в "Трасте".

Банк "ФК Открытие" в ноябре передал в банк "Траст" непрофильные активы на сумму 438 миллиардов рублей, тем самым погасив свою задолженность перед ЦБ РФ. Летом прошлого года Бинбанк одобрил продажу "Трасту" активов на 110 миллиардов рублей.