МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Значение норматива достаточности базового капитала (Н1.1) "Плюс банка" достигло уровня ниже триггера 5,125%, говорится в сообщении регулятора.

"Банк России информирует о том, что согласно отчетности ПАО "Плюс Банк" значение норматива достаточности базового капитала кредитной организации достигло уровня ниже определенного пунктом 2.3.4 Положения Банка России в совокупности за шесть и более операционных дней в течение 30 последовательных операционных дней (за период с 11 января по 16 января)", — говорится в сообщении.

По данным ЦБ, одновременно банк представил согласие на размещение информации о совокупной сумме прекращаемых обязательств (14,1 миллиона долларов) по договорам субординированных межбанковских займов, необходимых для восстановления значения норматива достаточности базового капитала до уровня не ниже 5,125%.

Ранее "Плюс банк" уже нарушал норматив Н1.1.

"Плюс банк", по данным БИР-Аналитик, на 1 декабря 2018 года занимал 124 место по размеру активов среди банков РФ с объемом в размере 35,2 млрд рублей, собственные средства составляли — 2,6 млрд рублей, средства населения — 17,8 млрд рублей.